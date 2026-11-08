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Erciyes’e ayazla gelen kar zirveyi beyaza bürüdü

Kayseri’de akşam başlayan kar yağışı, düşük sıcaklıkların etkisiyle Erciyes Dağı zirvesini beyaza çevirdi; Meteoroloji sabah ve gece sis uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciyes’e ayazla gelen kar zirveyi beyaza bürüdü

Erciyes’te beyaz örtü:

Kayseri merkezinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Dağında başlayan yağış, zirvede zemini beyaz örtüyle kapladı.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü bölge için şu değerlendirmeyi yaptı: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat’ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor".

Akşam başlayan kar, kent merkezine göre yüksek rakımlı alanlarda daha belirgin etkiler gösterdi; Erciyes’in beyaz görüntüsü kış turizmi açısından dikkat çekti. Meteorolojinin uyarısında olduğu gibi sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin yer yer düşebileceği belirtiliyor.

Erciyes beyaza büründü

Erciyes beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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