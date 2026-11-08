Yerelden Akdeniz'e: Muğla cop31'de iklim nötr hedefini uluslararası platforma taşıyor

Muğla’nın vizyonu COP31'de

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Muğla'yı temsil edecek. Aras, zirvede kentlerin iklim krizine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik uygulamalar, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda görüşlerini paylaşacak.

16 uluslararası oturumda Muğla'nın deneyimi

Başkan Aras, COP31 boyunca resmi müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, UCLG ve ICLEI gibi kuruluşların pavilyonlarında düzenlenecek programlarda yer alacak. Toplam 16 uluslararası oturum ve etkinlikte konuşmacı olarak Muğla'nın 2050 iklim nötr hedefi, uyum politikaları ve yerel yönetim sorumluluklarını aktaracak.

Hedef odaklı oturumlar ve iş birlikleri

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile planlanan programda yerel iklim eylemi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi tartışılacak. Japonya Pavilyonu'nda gençlerin katılımıyla karbonsuzlaşma politikaları ele alınırken, ICLEI Çok Katmanlı Aksiyon Pavilyonu'nun üst düzey açılışına da Aras katılacak. Avrupa Birliği Pavilyonu'ndaki oturumlarda iklim değişikliğine dayanıklı şehir uygulamaları, Birleşmiş Milletler Türkiye Pavilyonu'nda ise kapsayıcı kentsel direnç ve sürdürülebilir dönüşüm süreçleri değerlendirilecek.

Akdeniz başlıkları ve su güvenliği

Muğla'nın coğrafi konumu ve karşı karşıya olduğu iklim riskleri nedeniyle Akdeniz konusu COP31 gündeminde öne çıkacak. Aras, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenecek 'Dirençli Bir Akdeniz için Kıyı Kentleri: Yerel Politikadan Bölgesel Eyleme' oturumunda kıyı kentlerinin iklim risklerini ve ortak politika önerilerini sunacak.

Denizel ve kıyısal ekosistemlerin korunması

İspanya Pavilyonu'nda bölgesel iş birlikleri konuşulurken, Akdeniz Pavilyonu'nda denizel ve kıyısal ekosistemlerin korunması, mavi ormanların restorasyonu ve bu çalışmaların finansmanı gündeme gelecek. Muğla'nın deneyimleri, bu başlıklarda bölgesel çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Su kaynakları ve altyapı çözümleri

Su güvenliği, Muğla için öncelikli konular arasında. Aras, ICLEI ve GWOPA/UN-Habitat iş birliğiyle düzenlenecek Water for Climate Pavilyonu oturumunda kentlerin su kaynaklarını iklim baskılarına karşı koruma politikalarını ve gri-yeşil altyapı çözümlerini aktaracak.

İklim yatırımları ve finansman temasları

Yerel projelerin finansmana erişimi COP31'de ele alınacak önemli başlıklardan biri. Aras, İLBANK Pavilyonu'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile düzenlenecek 'Şehirlerde İklim Eyleminin Finansmanı' oturumuna katılacak; ayrıca Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yerel yönetimlerin finansman kaynaklarına erişimi ve yeni iş birliği imkanlarını görüşecek.

Muğla'dan uluslararası çağrı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan Akdeniz İklim Zirvesi'nde ortaya konulan ortak irade, COP31'in uluslararası gündemine taşınacak. Akdeniz İklim Zirvesi'nde kentler ile ulusal ve bölgesel kuruluşlardan 50 imzacının desteklediği deklarasyonun, yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Projeler ve lojistik destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin afet ve risk yönetimi, çevre, enerji, iklim değişikliği ve su yönetimi alanlarındaki örnek projeleri 19 Kasım'da Türkiye Belediyeler Birliği Standı'nda uluslararası katılımcılara tanıtılacak. Ayrıca, Büyükşehir zirve boyunca organizasyona destek sağlamak üzere filosundaki 10 otobüsü hizmete sunacak.

Başkan Aras, COP31'e taşınacak mesajı özetlerken şunları vurguladı: 'İklim krizi artık yalnızca geleceğe ilişkin bir tehdit değil; kentlerimizin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri. Kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı, aşırı hava olayları ve ekosistem kayıpları Akdeniz kentlerinin ortak sorunlarıdır. Bu sorunların çözümünde yerel yönetimlerin bilgi birikiminin, deneyimlerinin ve uygulama kapasitesinin küresel iklim politikalarına yansıması büyük önem taşıyor.'

Aras, sözlerini şu ifadeyle tamamladı: 'Muğla olarak 2050 iklim nötr hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, yerelde uygulama gücü olmadan küresel iklim hedeflerinin gerçekleşemeyeceğini vurguluyoruz. COP31'de amaç, verilen sözlerin somut projelere, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesini sağlamaktır.'

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK COP31 DÜNYA LİDERLERİ ZİRVESİ’NDE MUĞLA’YI TEMSİL EDECEK.