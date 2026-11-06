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Safranbolu'nun girişine modern kavşak çalışması büyük ölçüde tamamlandı

AK Parti Karabük heyeti Safranbolu girişindeki 2 km yol ve kavşağı inceledi; 1,6 km asfaltlandı, Baba Sultan Kavşağı modern dönel kavşağa dönüştürülüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Merve Çelik

Safranbolu'nun girişine modern kavşak çalışması büyük ölçüde tamamlandı

Safranbolu'nun girişine modern kavşak çalışması büyük ölçüde tamamlandı

AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu ilçesindeki yol ve kavşak düzenlemelerini yerinde inceledi. İncelemede Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç başta olmak üzere parti yetkilileri proje ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

çalışmanın kapsamı:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Karabük-Bartın-Kastamonu kara yolu güzergâhında toplam 2 kilometrelik bir yol kesiminde zemin iyileştirme, drenaj, bitümlü sıcak karışım ve tretuvar uygulamaları gerçekleştiriliyor. Güzergahın 1,6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla tamamlanarak trafiğe açıldı.

baba sultan kavşağı düzenlemesi:

Safranbolu-Bartın ayrımında yer alan Baba Sultan Kavşağı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeniden projelendirildi. Projede 32 metre yarıçaplı modern bir dönel kavşak öngörülüyor; kavşağın büyük bölümü tamamlanmış durumda. Kalan imalatların tamamlanmasının ardından 2 kilometrelik yol kesiminin tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

İncelemelere AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın de eşlik etti. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışının ve güvenliğinin artması bekleniyor.

AK PARTİ KARABÜK HEYETİ, SAFRANBOLU İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YOL VE KAVŞAK ÇALIŞMALARINI YERİNDE...

AK PARTİ KARABÜK HEYETİ, SAFRANBOLU İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN YOL VE KAVŞAK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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