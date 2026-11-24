Olayın ayrıntıları

Trabzon'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, 1 No’lu Beşirli Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarının çökmesine yol açtı. Duvarın aniden yıkılmasıyla kopan toprak ve kaya parçaları, park halindeki beş aracı toprak altında bıraktı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çökme anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı; görüntülerde duvarın bir anda çöktüğü ve toprak kütlesinin araçların üzerine devrildiği görülüyor.

site sakininin açıklaması:

Olayla ilgili konuşan site sakinlerinden Alper Bayram, "Gürültü ile aşağıya indik. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Arabalarımız pert oldu. Aracımı daha yeni sıfır almıştım. Allah’tan çoluğumuz çocuğumuz içinde değildi. İstinat duvarı daha önce böyle bir sinyal vermemişti. Sorunlu olduğunu düşünseydik burayı kullanmazdık. Mal yerine gelir cana bir şey olmasın. Beş araç zarar gördü. AFAD ve polis ekipleri gelip inceleme yaptılar" dedi.

Bayram'ın ifadeleri, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisini doğrularken, site sakinleri araç ve mal kaybına dikkat çekti. Yetkililerce yapılan ilk incelemede duvarın yağışın yarattığı toprak kaymasıyla zayıfladığı değerlendiriliyor.

ulaşım, altyapı ve müdahale çalışmaları:

Şiddetli yağış kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu; birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, ana arterlerde araç kuyrukları meydana geldi. Trabzon Havalimanı'nda iç hatlar yolcu geliş bölümünün bulunduğu park alanı sular altında kaldı.

Olayın ardından AFAD ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, belediye ve ilgili birimlerin ekipleri olası yeni olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulundu. Yetkililer, bölgedeki yağışın etkisini sürdürmesi beklendiği için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Not: Olayda bildirilen bilgi ve ifadeler yetkililerin ilk açıklamalarına dayanmaktadır; incelemeler devam etmektedir.

YAĞIŞ NEDENİYLE ORTAHİSAR İLÇESİNE BAĞLI 1 NO'LU BEŞİRLİ MAHALLESİ’NDE BİR SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKERKEN, OLAYDA 5 ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI. OLAY ANI İSE SİTENİN GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.