Tanıştığı sınıf arkadaşı tarafından yaralanan lise öğrencisi taburcu oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında yaşanan saldırı iki gencin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. 10. sınıf öğrencisi N.D. (16), sınıf arkadaşı E.V.K. (17) tarafından maket bıçağı ile boynu, yüzü, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırının ardından E.V.K., sınıfın penceresinden atlayarak yaralandı. Her iki öğrenci de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

saldırı ve müdahale:

Olay, Yüksekalan Mahallesi 546 Sokak'taki okulun bahçesi ve arka bölümlerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ve N.D.'nin ifadelerine göre, yıl başında tanıştıkları belirtilen iki öğrenci ders arasında birlikte okulun tenha kısımlarına doğru yürüdü. N.D., tuvaletin kapısının kilitli olduğunu, bunun üzerine sınıfa döneceğini söylediğini ancak arkaya döndüğünde cebinde maket bıçağı bulunan E.V.K.'nin saldırdığını anlattı. Olay sırasında boynundan ve yüzünden ciddi biçimde kanama olduğu, çevredekilerin müdahalesiyle kanın kısmen durdurulduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından değerlendirilip hastaneye kaldırılan N.D.'nin vücudunda çok sayıda kesi olduğu ve yaklaşık 50 dikiş atıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. E.V.K. ise 3. kattaki pencereden atlamasının ardından yaralı olarak hastaneye götürüldü.