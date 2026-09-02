Bilecik'te teşkilat toplantısında saha çalışmaları ve yol haritası masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı yönetimi haftalık toplantıda bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nın "Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı", İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik genelinde yürütülen çalışmaların durumu, sahadaki faaliyetlerin seyri ve kent için belirlenen hedefler gündeme alındı.

Saha çalışmaları ve proje değerlendirmesi:

Toplantıda, parti teşkilatının il genelindeki saha faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı. Devam eden projeler ve uygulamadaki adımların ilerleyişi gözden geçirilirken, saha raporları üzerinden ihtiyaçlar ve öncelikler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi ve proje takibinin güçlendirilmesi konularında ortak görüş bildirdi.

Önümüzdeki dönem planlaması ve kararlılık:

Görüşülen diğer başlıklar arasında teşkilatın çalışma programı ve önceliklendirme yer aldı. Yönetim kurulu, gelecek döneme ilişkin planlamaları istişare ederek izlenecek yol haritasını netleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberlik içerisinde şehir için çalışmaya ve hemşerilere hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantı, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve saha odaklı uygulamaların etkinliğinin artırılması yönünde atılacak adımların çerçevesini çizdi. Alınan kararlar, ilerleyen süreçte yürütülecek faaliyetlerin planlanmasına temel oluşturacak şekilde not edildi.

HAFTALIK OLAĞAN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİLER