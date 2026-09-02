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1299 Bilecikspor zafer kupasında grubun zirvesine çıktı

1299 Bilecikspor, Kaynarcaspor'un düzenlediği Zafer Kupası'nda 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle grubu lider tamamladı; hiç gol yemedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

1299 Bilecikspor zafer kupasında grubun zirvesine çıktı

1299 Bilecikspor zafer kupasında grubun zirvesine çıktı

Turnuva ve katılımcılar:

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına Sakarya'nın köklü kulüplerinden Kaynarcaspor tarafından düzenlenen Zafer Kupası'na beş takım katıldı. Organizasyonda Kaynarcaspor, Sakarya Tekspor Kulübü, GM Futbol Akademi, Sakarya Kartalspor ve 1299 Bilecikspor yer aldı. Maçlar Kaynarca İlçe Stadı'nda oynandı.

1299 Bilecikspor'un maç performansı:

1299 Bilecikspor, turnuvada oynadığı dört karşılaşmada; Kaynarcaspor 1-0, Sakarya Kartalspor 0-0, GM Futbol Akademi 0-0 ve son maçta Sakarya Tekspor 5-0 sonuçlarıyla grubunu lider tamamladı. Bu sonuçlarla ekip 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak puan tablosunun zirvesine çıktı ve tüm maçlarda kalesini gole kapattı.

Takımın savunma direnci ve son maçtaki etkili hücum performansı, grup liderliğini getiren temel unsurlar oldu. Organizasyonun düzenleyicisi olarak Kaynarcaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen turnuva, yerel takımların rekabetçi form durumunu görmek açısından önemli bir fırsat sundu.

1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ ZAFER KUPASI&#039;NDA GRUBU LİDER BİTİRDİ

1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ ZAFER KUPASI'NDA GRUBU LİDER BİTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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