Şeyh Edebali kültür ve kongre merkezi yenileniyor

yenileme çalışmaları sahada:

Bilecik’te birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi için belediye tarafından başlatılan onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Merkez, 2 bin 400 metre kare üzerine kurulu olup sinema, konferans, düğün salonu ve eğitim salonlarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara hizmet veriyor.

merkezin geçmişi ve işlevi:

Merkezin yapımına 2011 yılında başlandı ve 2013 yılında 8’inci Ulusal Bilecik Tiyatro Festivali ile kapılarını açtı. Açılışından bu yana kentte kültür, sanat ve toplantı hayatının merkezi işlevini sürdürüyor.

belediye denetimi ve açıklama:

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, onarım ve yenileme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi: "Sanatın, kültürün ve ortak buluşmaların adresi olan bu önemli merkezi en kısa sürede yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturacağız".

Belediye, merkezin yenilenen yüzüyle yeniden hizmete girmesini hedeflediklerini vurguluyor ve çalışmaların tamamlanmasının ardından binanın kent yaşamındaki rolünü güçlendirmesi bekleniyor.

ŞEYH EDEBALİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ YENİLİYOR