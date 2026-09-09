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Sağlık ürünleri kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte sağlık ürünleri kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı; binlerce kutu ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sağlık ürünleri kaçakçılığı operasyonunda 13 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sahte sağlık ürünlerinin kaçak yollarla yurt dışına gönderildiği ve ürün bedellerinin kayıt dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu iddiaları üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine başlatılan incelemelerde, mali hareketlerin şüpheli bulunmasıyla birlikte MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporları esas alındı ve şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen para transferleri mercek altına alındı.

Ele geçirilen ürünler:

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplamda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 9 bin 548 kutu takviye edici gıda, 75 kutu ilaç ve 69 kutu sağlık bandı bulunuyor.

Operasyonun, sahte veya mevzuata aykırı ürünlerin hem iç pazara hem de yurt dışına çıkarılmasını engellemeye yönelik bir adım olduğu belirtiliyor. Mali incelemelerin delil niteliğinde olması, soruşturmanın finansal boyutunun önemini ortaya koyuyor.

Soruşturmanın ilerleyişi:

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Soruşturmanın ayrıntılarının adli süreç ilerledikçe netleşeceği kaydedildi.

İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Ankara’da sahte sağlık ürünü operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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