Kayseri'nin kültür yolu lezzet rotasına dönüşüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin asırlık mutfak mirasını geleceğe taşıma hedefiyle hizmete sunduğu mekanlarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi ayağında öne çıkıyor. Belediye tarafından işletilen Mutfak Sanatları Merkezi ve Mülhem Kayseri Mutfağı, 5-13 Eylül tarihleri arasında festivalin lezzet noktaları arasında yer alacak.

festivalin gastronomi durağı:

Mutfak Sanatları Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde konumlanmış olup geleneksel Kayseri yemeklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlı çalışmalar yürütüyor. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Mülhem Kayseri Mutfağı ise Kayseri Kalesi içinde festival ziyaretçilerine kentin özgün tatlarını sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın turizm ve gastronomi vizyonu doğrultusunda, bu iki mekan festival boyunca hem yerel hem de uluslararası konuklara Kayseri mutfak kültürünü tanıtma imkânı bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival; konser, sergi, tiyatro ve söyleşi gibi etkinliklerin yanı sıra gastronomiyi de etkin bir tanıtım alanı haline getirecek.

ziyaretçilere sunulan deneyimler:

Festival katılımcıları, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR A.Ş.'nin işletmelerinde Kayseri'nin zengin yemek geleneğini deneyimleyebilecek. Mutfak Sanatları Merkezi ve Mülhem Kayseri Mutfağı, 5-13 Eylül tarihlerinde festival ziyaretçilerini hem tarihi hem de lezzetsel bir keşfe davet edecek.

Böylece Türkiye Kültür Yolu Festivali sırasında Kayseri, yalnızca kültür ve sanat etkinlikleriyle değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi rotası olarak da ön plana çıkacak. Büyükşehir Belediyesi, kentteki geleneksel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve gastronomi turizmine katkı sağlanması için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KENTİN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK VE GASTRONOMİ TURİZMİNE KAZANDIRMAK AMACIYLA HİZMETE SUNDUĞU MUTFAK SANATLARI MERKEZİ İLE MÜLHEM KAYSERİ MUTFAĞI, 5-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE ‘LEZZET NOKTALARI’ ARASINDA YERİNİ ALDI.