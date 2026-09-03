Uzay hayali okul oldu: GUHEM fen lisesi geleceğin öğrencilerini ağırlıyor

GUHEM hayali gerçeğe dönüştü

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), sadece halk eğitimleriyle sınırlı kalmayıp akademik bir okul kimliğine kavuştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen merkez, açtığı GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi ile gençlerin havacılık ve uzay alanındaki eğitim yolculuğunu doğrudan desteklemeye başladı.

Rüzgar'ın yolculuğu:

Merkezle tanışması 2021 yaz kampına dayanan Rüzgar Toprak Arslan, üç günlük program sırasında “keşke burası bir okul olsa” diyerek bir dilek kurmuştu. Bu dilek, LGS’de elde ettiği başarıyla somutlaştı: ilk bin içinde yer alan Rüzgar, ilk tercihi olarak GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesini işaret edip okula yerleşti ve kurumla kurduğu hayali bizzat gerçekleştiren öğrencilerden biri oldu.

Balıkesir Edremit’ten gelen Rüzgar, annesi Güzide Deliacı ile birlikte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile bir araya gelerek okulun sınıflarını, laboratuvarlarını ve atölyelerini gezdi. Rüzgar, hedefinin uçak mühendisliği olduğunu ve GUHEM’de alacağı eğitimin bu hedefe ulaşmasında önemli rol oynayacağına inandığını belirtti.

Vizyon ve eğitim hedefleri:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rüzgar’ın hikâyesini GUHEM’in kuruluş vizyonunun bir yansıması olarak nitelendirdi. Burkay, merkezin gençlerin uzay ve havacılığa olan merakını akademik sürece dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğinin bu hedefi öne taşıdığını söyledi. Burkay, GUHEM’den yetişecek nesillerin Türkiye’nin uzay ve havacılık yol haritasına katkı sağlayacağına inandığını ekledi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okul çatısı altında 48 öğrenci eğitim görecek; bunların 12’si Bursa dışından gelecek. Okul, hazırlık sınıfıyla başlayacak modelde yabancı dil eğitimine önem vererek öğrencilere burs ve konaklama imkânları sunacak. Burkay, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi koşullarda sürdürebilmeleri için gerekli olanakların sağlandığını söyledi.

Uygulamalı eğitim ve imkânlar:

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı ve proje temelli öğrenime odaklanacak. Öğrenciler, GUHEM’in interaktif eğitim alanlarından, laboratuvarlardan, havacılık ve uzay simülasyonlarından, prototipleme ve üretim atölyelerinden yararlanarak teknik donanım kazanacak.

Rüzgar’ın annesi Güzide Deliacı, oğlunun çocukluğundan beri teknoloji ve projelere meraklı olduğunu, evin adeta bir atölyeye dönüştüğünü anlattı ve böyle bir okulun varlığının kendileri için büyük değer taşıdığını vurguladı. Deliacı, GUHEM Fen Lisesi’nin pek çok gencin yetişmesine ve Millî Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlamasına vesile olmasını temenni etti.

GUHEM’in fen lisesiyle başlattığı bu yeni eğitim misyonu, merkezde başlayan merakın akademik kariyere dönüşmesine bir örnek oluşturuyor. 48 öğrencilik ilk kadro ile başlayacak eğitim dönemi, uygulama ağırlıklı içerikleri, atölye ve laboratuvar imkânlarıyla gençleri havacılık ve uzay alanlarında yetiştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN UZAY TEMALI İLK EĞİTİM MERKEZİ GÖKMEN UZAY HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ (GUHEM), ÖĞRENCİLERİN GELECEK VİZYONUNA YÖN VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.