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Sahada çözüm arayışı: Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi'nde halkla buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cemal Gürsel Mahallesi'nde vatandaşların doğalgaz, yol ve su taleplerini dinledi; birimlere çözüm talimatı verdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Sahada çözüm arayışı: Vali Aydoğdu Cemal Gürsel Mahallesi'nde halkla buluştu

Vali Aydoğdu mahalleyi yerinde dinledi:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı ve ilgili birim amirleriyle birlikte Cemal Gürsel Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette mahalle muhtarı Volkan Sağış ile mahalle sakinleri bir araya geldi ve vatandaşların talep ile beklentileri yerinde dinlendi.

öne çıkan talepler:

Mahalle sakinleri özellikle doğalgaz hattı yapımı, yeni konut alanı oluşturulması, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, asfalt yol yapımı, toplu taşıma sefer saatlerinin sıklaştırılması ve kaldırım çalışmaları gibi talepleri iletti. Talepler tek tek not alındı ve önceliklendirme için ilgili birimlere iletildi.

talimat ve değerlendirme:

Vatandaşların ilettiği sorunları tek tek dinleyen Vali Aydoğdu, çözüme yönelik olarak ilgili birim amirlerine gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması yönünde talimat verdi. Ziyarette yaptığı konuşmada Vali Aydoğdu şu ifadeleri kullandı: "Kadim şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizle bir araya geliyor, sorunları yerinde dinliyor ve ortak akılla çözüm üretiyoruz. Bugün de Cemal Gürsel Mahallemizde gönül bağımızı tazeledik, mahalle sakinlerimizle samimi bir ortamda hasbihâl ettik. Bizleri gönül sofranızda ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz."

Ziyaret, mahalle sakinlerinin Vali Aydoğdu'ya teşekkür etmesi ve iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

VALİ AYDOĞDU CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

VALİ AYDOĞDU CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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