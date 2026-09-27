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Trabzonspor hazırlıklarını sıkılaştırdı: Samsunspor sınavı öncesi tempo yükseldi

Trabzonspor, 7 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayarak yarın çift idman yapacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor hazırlıklarını sıkılaştırdı: Samsunspor sınavı öncesi tempo yükseldi

Trabzonspor, samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesi Trabzonspor, 7 günlük iznin bitimiyle birlikte idmanlara yeniden start verdi. Çalışmalar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman detayları:

Isınma ile başlayan seansta ekip, pas ve dar alanda oyun çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı; bu durum teknik ekibin, izindeki oyuncuların dönüşünü planlarken diğer isimlerin kondisyon ve taktik uyumuna odaklanmasına imkan tanıyor.

Program kapsamında bordo-mavililer, Samsunspor mücadelesine hazırlıkları yarın gerçekleştireceği çift antrenman ile sürdürecek. Takım içi tempo ve dayanıklılığın artırılması çalışmalarda öncelikli konu olarak dikkat çekti.

Hazırlık maçı programı:

Milli ara kapsamında Trabzonspor, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maç oynayacak. Hazırlık maçı, teknik ekibin farklı rota ve oyuncu tercihlerini denemesi ile kadro derinliğini sınaması için önemli bir fırsat olarak planlandı.

Genel program, lig maçına kadar kondisyonu korumak ve takımın maç ritmini yakalamasını sağlamak üzerine kurgulanıyor. Teknik ekipten yapılan açıklamada ise önümüzdeki günlerin hazırlık sürecinde saha içi ve saha dışı düzenlemelere ağırlık verileceği belirtildi.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA 7 GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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