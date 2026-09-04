Sahadaki yüz: İlkadım'da zabıta haftasında görev ve teşekkür

İlkadım'da zabıta haftası programı

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Ihlamur Kafe Restoran’da bir program düzenledi. Etkinlikte İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile Belediye Başkanı İhsan Kurnaz bir araya geldi.

Başkan kurnaz'ın değerlendirmesi:

Başkan İhsan Kurnaz, konuşmasında zabıta ekiplerinin ilçede kamu düzeninin sağlanmasında, vatandaş taleplerinin karşılanmasında ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kritik rol üstlendiğini vurguladı. Kurnaz, "Zabıta ekiplerimiz, belediyenin vatandaşla doğrudan temas kuran önemli bir birimidir." sözleriyle personelin saha önemine dikkat çekti.

saha çalışması ve teşekkür:

Kurnaz, zabıta personelinin gece gündüz demeden İlkadım’da huzur, güven ve düzen için fedakârca görev yaptığını belirtti. Belediyenin sahadaki yüzü olan zabıta personelinin görev ve sorumluluklarını vatandaş odaklı bir anlayışla yerine getirdiğini söyleyen Kurnaz, İlkadım’ı daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. ifadeleriyle çalışanlara teşekkür etti.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, ZABITA EKİPLERİNİN BELEDİYELERİN VATANDAŞLARLA DOĞRUDAN İLETİŞİM KURAN EN ÖNEMLİ BİRİMLERDEN BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.