Sahadan millete: Sakarya gaz sahası rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı

Sakarya gaz sahasında toplam rezerv ve üretim

Karadeniz'de 21 Ağustos 2020'de başlayan keşif süreci, son yapılan çalışmalarla Sakarya Gaz Sahası'nda toplam rezervin 785 milyar metreküp seviyesine ulaşmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak duyurulan ilk bulgu, Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 kuyusunda tespit edilen 320 milyar metreküp rezervdi; Ekim 2020'de bu miktar 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Yıllara yayılan keşifler ve artış:

İlk keşfin ardından arama faaliyetleri devam etti. Tuna-1'in ardından yapılan çalışmalarda; Haziran 2021'de Amasra-1, Aralık 2022'de Çaycuma-1 ve Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyularında yeni rezervler tespit edilerek Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe yükseltildi. Bu süreç, saha geliştirme ve üretim yatırımlarıyla eş zamanlı ilerledi.

Altyapı, karaya ulaştırma ve üretim rakamları:

Sakarya Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için deniz tabanına kurulan üretim tesisleri ve kıyıda inşa edilen işleme tesisleri önemli rol oynadı. Deniz Tabanı Üretim Tesisi, Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2 bin 200 metre deniz derinliğinde kuruldu; bu tesis ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi arasında 170 kilometrelik bir boru hattı döşendi. Karadeniz gazı 20 Nisan 2023 tarihinde karaya ulaştırıldı ve işleme süreçlerinin ardından 30 Ağustos 2023 itibarıyla BOTAŞ iletim şebekesine aktarılarak kullanımına başlandı.

Sahadan üretim 2023'ten itibaren hız kazandı; şu ana dek sahadan çıkarılan toplam doğal gaz miktarı 6,7 milyar metreküp olarak bildirildi. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin yerli doğal gaz üretiminin yaklaşık olarak %92'si tek başına Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlanıyor. Sahada şu anda 12 kuyu devrede bulunuyor.

Gelecek hedefleri ve kapasite artışı:

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında üretim kapasitesinin kademeli artışı planlanıyor. Faz-2 ile inşa edilen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 2026'nın son çeyreğinde devreye alınmasıyla günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Faz-3'te kurulacak ikinci yüzer üretim tesisinin 2028'de sisteme eklenmesiyle günlük kapasitenin 45 milyon metreküpe ulaşması ve toplamda 54 kuyuye erişilmesi planlanıyor.

Donanım ve saha operasyonları:

Türkiye, derin deniz sondaj filosuyla hem iç hem dış sahalarda faaliyet gösteriyor. Filoda yer alan sondaj gemileri arasında Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni, Yavuz ve filoya son katılan Yıldırım bulunuyor. Abdülhamid Han ve Fatih sondaj faaliyetlerine devam ederken; Kanuni, Yavuz ve Yıldırım kuyu tamamlama operasyonlarını yürütüyor. Ayrıca Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somali'de hidrokarbon arama çalışmaları için görevlendirildi.

Resmi değerlendirme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, keşfin 6. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda Tuna-1'deki ilk keşifle başlayan sürecin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde yeni bir dönem açtığını vurguladı. Bakan Bayraktar, saha üretimiyle bugün ülke içi arzın güçlendiğini belirterek gelecek fazlarla üretimin daha da artacağını ifade etti.

SAKARYA GAZ SAHASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ KEŞİFLERLE TOPLAM REZERV 785 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI.