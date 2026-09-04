Sahadan notlar: Bünyamin Bozgeyik Nizip'ten Şehitkamil'e vatandaşla kucaklaştı

Bozgeyik sahada yoğun ilgiyle karşılandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, kent genelindeki ilçe ve mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Nizip ve Karkamış ilçeleri ile Şehitkamil Pazar Yeri'ndeki temaslarda, vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi dikkat çekti; saha çalışmaları adeta miting havasında geçti.

Ziyaretlerin kapsamı:

Bozgeyik, programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ziyaretleri ile taziye evlerine kadar geniş bir çerçevede temaslarda bulundu. Mahalle muhtarlarıyla yapılan özel toplantılarda bölgeye dair talepler doğrudan dinlendi ve öncelikli sorunların çözümüne yönelik yaklaşım vurgulandı.

Gittiği her noktada vatandaşlarla uzun sohbetler gerçekleştiren Bozgeyik, uygulamada karşılaşılan gündelik sorunları birinci elden not aldı. Esnafın beklentileri ve mahalle talepleri, ziyaretlerin öncelikli gündem maddelerini oluşturdu.

Vatandaşlarla kurulan temas ve mesajı:

Bozgeyik, partili-partisiz ayrımı gözetmeksizin tüm hemşerileriyle kucaklaştıklarını belirterek, "Parti ayrımı gözetmeksizin her vatandaşımızın yanındayız" mesajını yineledi. Bu yaklaşım, sahadaki yoğun teveccüh ve samimi ilgiyle karşılık buldu.

Milletvekilinin kent merkezi ve ilçelerde sürdürdüğü saha temaslarının önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği bildirildi; ziyaretler hem bölgesel sorunların yerinde tespiti hem de çözüm odaklı iletişimin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ BÜNYAMİN BOZGEYİK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ