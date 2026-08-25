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Sahil Güvenlik Marmaris açıklarında arıza yapan yatın 7 kişisini kurtardı

Marmaris açıklarında makine arızasıyla sürüklenen motor yatta bulunan 7 kişi, 112 ihbarı üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve limana çekildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahil Güvenlik Marmaris açıklarında arıza yapan yatın 7 kişisini kurtardı

olay ve ihbar:

Marmaris açıklarında bir motor yatın makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlaması üzerine, yat içindeki kişiler 112 Acil Çağrı merkezine yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi ve ekipler derhal kurtarma çalışması başlattı.

kurtarma operasyonu ve sonuç:

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yat üzerindeki 7 kişi güvenli bir şekilde bot üzerine alındı. Kurtarılan kişiler tahliye edildikten sonra motor yat, Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek güvenli şekilde Marmaris Limanı'na çekildi.

Operasyon boyunca ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi öne çıktı; olayda can kaybı veya ileriye dönük ek müdahale bilgisine dair ek açıklama yapılmadı.

Yetkililer, denizde benzer durumların önlenmesi için teknelerde bakım ve seyir öncesi kontrollerin önemine dikkat çekti.

ARIZA YAPAN MOTOR YATTAKİ 7 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI

ARIZA YAPAN MOTOR YATTAKİ 7 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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