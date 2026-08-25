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Mudurnu'da köylülerin su tankerleri ormanı kurtardı

Mudurnu Gürçam Köyü'ndeki anız yangını, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle müdahale eden köylülerin çabasıyla ormana sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:20

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudurnu'da köylülerin su tankerleri ormanı kurtardı

Mudurnu'da anız yangını köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam Köyü mevkiinde yol kenarındaki bir tarlada çıkan anız ve çalılık yangını, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Köylülerin müdahalesi:

Rüzgarın etkisiyle alev ve dumanın yükseldiğini gören köylüler, önce durumu ilgili birimlere bildirirken aynı zamanda kendi imkanlarıyla müdahale etti. Köyde bulunan traktörlerin arkasına bağlanan su tankerleri ile yangın etrafından sarılarak alevlerin büyümesi engellendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve bilanço:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve alanda detaylı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından yangında yalnızca anız ve çalılık alanta zarar meydana geldiği tespit edildi.

Erken ve koordineli müdahalenin, ormanlık alanların korunmasında kritik rol oynadığı görüldü. Olay, yerel dayanışma ve hızlı haberleşmenin yangınların büyümesini önlemedeki önemini bir kez daha gösterdi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI, KÖYLÜLERİN TRAKTÖRLERİNE BAĞLI SU...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI, KÖYLÜLERİN TRAKTÖRLERİNE BAĞLI SU TANKERLERİYLE YAPTIĞI ZAMANINDA MÜDAHALE SAYESİNDE ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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