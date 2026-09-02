Sahilde 'sanat eseri' ile çevre kirliliğine dikkat çeken uygulama ilgi gördü

İskenderun'da farkındalık amaçlı sergi

İskenderun Belediyesi, sahil bandında kimliği belirsiz kişilerce çöp ve pislik içinde bırakılan bir oturma alanını şeritlerle çevirdi ve burayı bir farkındalık çalışması olarak sergilemeye başladı. Alana konulan tabela dikkat çekti: Bu sanat eseri İskenderun’umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. Belediye, alanı 7 gün boyunca ziyaretlere açık tuttu.

Vatandaş görüşleri ve tepkiler:

Sergiyi gören kent sakinleri uygulamayı şaşkınlıkla karşıladı fakat kısa sürede takdirlerini dile getirdi. İbrahim Peçe, ilk anda merakla yaklaşarak çalışmayı "çok başarılı" bulduğunu söyledi ve çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Ekoloji öğretmeni Nesibe Bulutkaş ise bu tür görsel müdahalelerin bilinç oluşturmak açısından etkili olduğunu belirterek, caydırıcı yaptırımların yerleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ceza politikasına destek:

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in uygulaması kentte olumlu karşılandı. Esra Durak Gürman, mecliste alınması planlanan 10 bin TL tutarındaki idari ceza kararının son derece doğru ve caydırıcı olacağını savundu. Genel kanaat, serginin hem uyarıcı bir etki yarattığı hem de olası cezaların sorumluluğu güçlendireceği yönünde.

İskenderun Belediyesi'nin deprem sonrası yenilenen sahilinde gerçekleştirilen bu farkındalık çalışması, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor. Sergi, hafta boyunca sahil bandında ziyaretçilerin dikkatine sunuldu ve halkın ilgisini çekerek beklenen etkiyi oluşturdu.

ESRA DURAK GÜRMAN KONUŞMA YAPTI.