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Balkonda bulunan yalıçapkını bir gün sonra Kocagöl'de doğaya bırakıldı

Kuşadası'nda balkona düşen yalıçapkını, bir aile tarafından kedilerden korunup EKODOSD'de bir gün dinlendirilip yara almadan Kocagöl'de doğaya salındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Balkonda bulunan yalıçapkını bir gün sonra Kocagöl'de doğaya bırakıldı

olay ve kurtarma:

Kuşadası'nda bir evin balkonuna düşen Yalıçapkını, ev sahibi Didem Okyay ile çocukları Çınar ve Tibet tarafından fark edildi. Aile, kuşun bir kedinin saldırısına uğramaması için balkonda koruma altına alıp, yetkililere haber vermeden direkt olarak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim etti.

kontrol, bakım ve serbest bırakma:

EKODOSD ekiplerinin yaptığı ilk muayenede kuşta herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı ve kanatlarında kırık olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, kuşun yalnızca balkona çarpmanın etkisiyle strese girdiğini değerlendirdi. Bir gün boyunca dernekte misafir edilen kuş, bu sürede üç küçük balık yiyerek enerji topladı ve genel sağlık durumu iyi olduğu için salıverilmeye hazır hale geldi. Sağlıklı olduğu teyit edilen kuş, Kuşadası'nda yalıçapkınlarının sık görüldüğü doğal alanlardan biri olan Kocagöl'e götürülerek yeniden doğaya bırakıldı.

kentsel yaşamda yalıçapkınlarının durumu:

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü olayla ilgili değerlendirmesinde, yalıçapkınlarının yalnızca kırsal değil, suya yakın kent habitatlarında da yaşamını sürdürdüğünü vurguladı. Sürücü, yalıçapkınının alçaktan ve hızlı uçup suya dalarak balık avladığını belirterek temiz ve canlı sucul ekosistemlerin bu tür için hayati önem taşıdığını söyledi.

Sürücü ayrıca Kuşadası'nın kıyı alanlarında süren betonlaşma, yoğun insan hareketliliği ve yapılaşmanın doğal yaşam alanlarını daralttığını; bu nedenle küçük ve çevik yalıçapkınlarının duvar, cam veya balkon gibi yapılara çarpma gibi tehlikelerle karşılaşabildiğini ifade etti. Olayda aileye kuşu fark edip koruma altına aldıkları ve EKODOSD'a ulaştırdıkları için teşekkür etti.

Bir günlük bakım ve gözlem sonrasında yara almadan doğaya dönen Yalıçapkını, Kocagöl'de yeniden balıkların peşine düşerek serbest kaldı. Olay, kent içindeki sulak alanların korunmasının ve vatandaşların doğaya duyarlı müdahalelerinin önemini bir kez daha gösterdi.

KUŞADASI’NDA BİR EVİN BALKONUNA DÜŞEN YALIÇAPKINI, DUYARLI AİLENİN MÜDAHALESİYLE KEDİLERİN...

KUŞADASI’NDA BİR EVİN BALKONUNA DÜŞEN YALIÇAPKINI, DUYARLI AİLENİN MÜDAHALESİYLE KEDİLERİN SALDIRISINDAN KURTARILIRKEN, YARA ALMADAN KURTARILAN KUŞ, BİR GÜNLÜK BAKIMIN ARDINDAN YENİDEN DOĞAYA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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