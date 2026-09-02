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Söke'de hastalıktan ari işletmelerde kapsamlı sağlık taramaları hız kesmiyor

Söke'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alımları ve testlerle hayvan sağlığını izliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de hastalıktan ari işletmelerde kapsamlı sağlık taramaları hız kesmiyor

Söke'de hastalıktan ari işletmelerde kapsamlı sağlık taramaları hız kesmiyor

Aydın’ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalıktan ari işletmelerde düzenli olarak kan alımı ve laboratuvar testleri yapıyor. Yapılan çalışmaların temel amacı, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir, sağlıklı hayvancılığın devamının sağlanması olarak açıklandı.

saha uygulamaları:

Ekipler işletmelere giderek hayvanlardan kan örnekleri alıyor ve önceden belirlenen protokoller çerçevesinde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Alınan numuneler, ilgili test ve analizler için laboratuvarlara gönderilip değerlendiriliyor; böylece salgın riski ve hastalık belirtileri erken dönemde tespit edilmeye çalışılıyor.

amaç ve süreklilik:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, yürütülen saha çalışmalarıyla hayvan hastalıklarının önlenmesi, işletmelerin sağlık statüsünün korunması ve sağlıklı yetiştiriciliğin sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, hastalıktan ari işletmelerdeki rutin testlerin düzenli aralıklarla yapılmasının, resmi kontrollerin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Yetkililer, saha çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini ve işletme sahipleriyle iş birliğinin sürmesinin önem taşıdığını belirtti.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELERDE RUTİN KAN ALIM VE TEST İŞLEMLERİ...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELERDE RUTİN KAN ALIM VE TEST İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SAĞLIKLI YETİŞTİRİCİLİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA KONTROLLERİN DEVAM ETTİĞİ BELİRTİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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