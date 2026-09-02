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Patnos'ta ada çayı heyecanı: ilk hasat için geri sayım başladı

Yürekveren köyünde emekli müteahhit Kasım Aslan, 30 dönümlük tarlasına Denizli'den getirdiği ada çayı fidelerini yaklaşık bir ay içinde hasada hazırlıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Patnos'ta ada çayı heyecanı: ilk hasat için geri sayım başladı

Patnos'ta ada çayı yetiştiriciliğinde ilk hasada hazırlık:

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Yürekveren köyüne dönen emekli müteahhit Kasım Aslan, 30 dönümlük arazisinde başlattığı ada çayı üretiminde önemli bir aşamaya ulaştı. Aslan, Denizli'den getirilen fidelerin gelişiminin verimli seyrettiğini, bitkilerin yaklaşık bir ay sonra ilk hasada hazır hale geleceğini söyledi.

Yerel üretim ve teknik destek:

Patnos İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelişme aşamasındaki ada çayı tarlasını inceleyerek üreticiye teknik destek sağladı. İlçe Müdürü Faruk Taşdemir, hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini belirtti ve uygulanan teknik müdahalelerin tarladaki gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Yaygınlaştırma ve gelecek planları:

Yetkililer, tarladan alınacak olumlu sonuçlar doğrultusunda bu çalışmayı projeye dönüştürüp ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Projenin başarısı, bölgede alternatif tarım modellerinin güçlenmesine ve yerel üreticilerin farklı gelir kaynakları oluşturmasına zemin hazırlayabilir.

Aslan’ın yürüttüğü pilot çalışma, hem üretim sürecinin teknik yönlerinin test edilmesine hem de bölge çiftçilerine örnek teşkil edecek bir modelin oluşturulmasına odaklanıyor. Hasadın başlamasıyla birlikte elde edilecek veriler, yaygınlaştırma kararlarında belirleyici olacak.

AĞRI&#039;NIN PATNOS İLÇESİNE BAĞLI YÜREKVEREN KÖYÜNDE YAŞAYAN EMEKLİ MÜTEAHHİT KASIM ASLAN...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNE BAĞLI YÜREKVEREN KÖYÜNDE YAŞAYAN EMEKLİ MÜTEAHHİT KASIM ASLAN, MEMLEKETİNE DÖNEREK 30 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNDE BAŞLADIĞI ADA ÇAYI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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