Şahinbey üreticilere 2 bin ton gübre desteğiyle ekim hazırlığını güçlendiriyor

Şahinbey'de gübre dağıtımı yapıldı

Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Kapacağız Mahallesi'nde 2 bin ton gübre dağıtım töreni düzenledi. Belediye, daha önce sağladığı tohum, yem ve diğer tarımsal girdilere ek olarak bu dönemde de çiftçilere doğrudan maliyet desteği sundu.

dağıtımın kapsamı:

Belediyenin uzun soluklu destek programı kapsamında çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre ve hayvan yemi gibi ürünler veriliyor. Şahinbey yetkilileri, daha önceki dağıtım verilerini de paylaştı: arpa ve buğday için 2 bin 131 kamyon, yem dağıtımında 57 bin 424 ton (yaklaşık 5 bin 742 kamyon) ve gübre dağıtımında toplam 22 bin 958 ton (yaklaşık 2 bin 295 kamyon) hizmet gerçekleştirildiğini, bu üç kalemi topladıklarında yaklaşık 10 bin kamyon dağıtım yaptıklarını belirtti.

başkanın değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu törende yaptığı konuşmada dağıtımı öne aldıklarını ve çiftçiye daha çok destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Tahmazoğlu, "Gübre dağıtımı için bir aradayız. Bu yıl gübre dağıtımını biraz öne aldık. Amacımız, her zaman olduğu gibi çiftçimize daha fazla destek sağlamak" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu, küresel gelişmelere dikkat çekerek gübrenin büyük kısmının ithalata bağlı olduğunu ve fiyatlarda artış riski bulunduğunu belirtti. Sözlerine göre belediye gübrenin toptan alımında pazarlıkla 27 lira fiyat elde etti; piyasadaki fiyatın ise 29 lira olduğunu söyledi. Belediyenin desteğiyle çiftçilerin gübreyi 13,5 lira ödeyeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Biz yüzde 50’sini de kendimiz karşıladığımız için çiftçimiz 13,5 lira ödeyecek" dedi. Başkan ayrıca ileriki dönemlerde fiyatların daha da artabileceğine yönelik uyarılarda bulundu.

siyasi destek ve yerel değerlendirme:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de törende Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarını övdü. Bozgeyik, "Ben Şahinbey Belediye Başkanımızı, milletimize hizmet etmek için en üstün gayreti gösteren ve Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye başkanımız olarak görüyorum" diyerek belediyenin hizmetlerini ülke genelinde örnek gösterdiğini ifade etti. Milletvekili, programın bereketli geçtiğini ve üretimde verimliliğin devam etmesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, yapılan desteğin ayrım gözetmeksizin tüm çiftçilere açık olduğunu, uygulamanın sadece dönemsel veya seçim odaklı bir girişim olmadığını belirtti. Belediye, Cumhurbaşkanlığı politikalarıyla uyumlu olarak yerli üretimi destekleme ve tarımda kendi kendine yeterliliği güçlendirme hedefiyle bu tür desteklerin süreceğini açıkladı.

TÖRENE KATILAN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ PROTOKOL ÜYELERİ VE ÇİFTÇİ VATANDAŞLAR