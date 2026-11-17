Şahinbey Belediyesi'nden aracısız zeytinyağı satışı

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla tarladan sofraya modelini genişleterek zeytinyağı satışına başladı. Belediye, üretimi teşvik etmek ve aracıyı ortadan kaldırarak hem üreticinin gelirini hem de tüketicinin erişimini iyileştirmeyi hedefliyor.

proje ve üretim:

Belediyenin tarımsal destek çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 yıl önce çiftçilere dağıtılan 750 bin adet zeytin fidanının ürünü bu yıl hasat edildi. Aynı dönemde dağıtılan 150 bin adet Antepfıstığı fidanı da üretim desteği verilen diğer kalem oldu. Belediye yetkilileri, dağıtılan fidelerin ağaç haline gelmesiyle verimin arttığını ve piyasada zeytin ile zeytinyağının bol miktarda bulunmasının üretici taleplerini şekillendirdiğini belirtiyor.

vatandaşa doğrudan erişim ve fiyat:

Şahinbey Belediyesi, çiftçilerden doğrudan aldığı zeytinyağlarını aracısız şekilde satış noktalarında vatandaşa sunuyor. Bu satış modelinde teneke fiyatı 4 bin 250 TL olarak belirlendi; geçen yıl aynı ürünün tenekesinin 6 bin TL düzeyinde olduğu bildirildi. Belediye satışları, hem fiyat dengesine katkı sağlamak hem de üreticinin elindeki fazla ürüne çözüm olmak üzere planlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu uygulamanın amacını, çiftçiyi desteklemek ve vatandaşın kaliteli ürüne uygun fiyattan ulaşmasını sağlamak olarak özetliyor. Başkan, tarladan sofraya projesiyle üretimden tüketiciye kadar aracısız bir zincir kurduklarını ve et, meyve-sebze satış noktalarında benzer uygulamaları sürdürdüklerini ifade etti. Çiftçilerin talebi üzerine ellerindeki zeytinyağını doğrudan alıp satışa sunduklarını belirten Tahmazoğlu, tüm vatandaşların bu noktalardan uygun fiyatlı zeytinyağı alabileceğini vurguladı.

Projenin temel hedefi, yerli üretimi teşvik ederek fiyat istikrarı sağlamak ve üreticiyi desteklerken tüketicinin temel gıdaya erişimini kolaylaştırmaktır. Belediye yetkilileri, uygulamanın üretici-tüketici dengesini güçlendireceğini ve yerel tarımı uzun vadede olumlu etkileyeceğini bildiriyor.

Şahinbey Belediyesi'nden tarladan sofraya uygun fiyatlı zeytinyağı satışı