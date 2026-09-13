Şahinbey'in minik raketleri Malatya'da bölge ikinciliğine uzandı

şahinbeyli gençler bölge sahnesinde kürsüye çıktı

Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nü temsil eden minik kız masa tenisi takımı, 11-13 Eylül tarihlerinde Malatya'da gerçekleştirilen Masa Tenisi Minikler Bölge Ferdi ve Takım Müsabakaları'nda başarılı bir performans sergiledi. Zorlu maçlar ve sıkıntılı eşleşmelerin ardından takım, organizasyonu bölge ikinciliği ile tamamlayarak Gaziantep'in gururu oldu.

turnuva boyunca sergilenen performans:

Farklı illerden gelen takımlar arasındaki rekabette Şahinbeyli sporcular, takım müsabakalarında istikrarlı bir çizgi izledi. Maçlarda gösterdikleri direnç, hücum ve savunma dengesi ile dikkat çeken minikler, özellikle kritik oyunlarda soğukkanlı kalarak rakiplerini zorluk çıkaran karşılaşmalar verdi. Bu sonuç, kulübün altyapısındaki çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

teşekkürler ve gelecek hedefleri:

Turnuva sonrasında dereceye giren sporcular, destekleri için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ve Kulüp Müdürü Mehmet Zaroğlu'na teşekkür etti. Kulüp yetkilileri, elde edilen başarının altyapı yatırımları ve antrenman programlarının doğruluğunu teyit ettiğini belirterek, önümüzdeki müsabakalarda daha yüksek hedeflere odaklanacaklarının sinyalini verdi.

ŞAHİNBEY’İN MİNİK RAKETLERİNDEN BÖLGE İKİNCİLİĞİ