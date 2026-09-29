sahte miras oyunu: TOKİ arazisi üzerinden 95,5 milyon lira haksız kazanç iddiası

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, polis ekipleri TOKİ'ye ait bir arazinin kendilerine miras kalmış gibi gösterildiği ve sahte belgelerle satışa çıkarıldığı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 15 şüpheli yakalandı; bunlardan 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yer aldı. Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden aynı arsayı birden fazla kişiye sattıkları belirlendi.

şüphelilerin yöntemleri:

İncelemelerde, söz konusu arsanın 20 farklı kişiye satıldığı ve bu işlem üzerinden toplam yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağlandığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca müracaatta bulunan 20 kişinin dışında, hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık 80 kişinin daha ödeme açıklamalarında aynı ada ve parsel bilgilerini kullanarak şüphelilere para aktardığı görüldü. Bu bulgu, aynı arsanın sahte belgelerle çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirmesini güçlendirdi.

Mali iz ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan temin edilen hesap hareketleri dikkatle incelendi. Elde edilen bulgulara göre şüpheliler, dolandırıcılıktan sağladıkları paraların izini kaybettirmek için bu tutarları kripto para uygulamalarına aktardı. Emniyetin düzenlediği eş zamanlı operasyonlar Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Tespitlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedi kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı; diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor ve elde edilen belge ile dijital deliller üzerinden iz sürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama