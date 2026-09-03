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Sait Özdemir'den Van'da yargı istişaresi ve saha incelemesi

HSK 1. Daire Üyesi Sait Özdemir, Van'da adli ve idari yargı yöneticileriyle bir araya gelerek hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli yürütülmesini tartıştı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Sait Özdemir'den Van'da yargı istişaresi ve saha incelemesi

Sait Özdemir'in Van temasları

HSK 1. Daire Üyesi Sait Özdemir, Van'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyarette kentteki adli ve idari yargı kurumlarının yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Ziyaretlerde öncelik, adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi üzerine oldu.

yargı hizmetlerinin değerlendirilmesi:

Görüşmelerde, sahada yürütülen uygulamalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı; hâkim ve savcıların mesleki talepleri, karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantılar esnasında kurum içi koordinasyon, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Özdemir, saha temasları kapsamında yürütülen çalışma ve uygulamaları yerinde öğrenirken, yargı mensuplarının görüş, talep ve önerilerine de doğrudan kulak verdi. Yapılan değerlendirmeler, hizmet kalitesini artırmaya yönelik somut adımların belirlenmesine katkı sağladı.

eşlik eden isimler ve saha gözlemleri:

Ziyaretlere Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman ve İdare Mahkemesi Başkanı Rıdvan Günay eşlik etti. Bu katılımla gerçekleştirilen toplantılar, yargı teşkilatı ile HSK arasında saha temelli istişarelerin pekiştirilmesi açısından önem taşıdı.

Toplantıların sonuçları ve dile getirilen öneriler, önümüzdeki dönemde adli ve idari işleyişin hızlandırılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik girişimlere temel oluşturacak nitelikte değerlendirildi.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) 1. DAİRE ÜYESİ SAİT ÖZDEMİR, VAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR...

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) 1. DAİRE ÜYESİ SAİT ÖZDEMİR, VAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR KAPSAMINDA KENTTEKİ YARGI KURUMLARININ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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