Dolar 48,2743 +0,02%
Euro 56,0657 -0,10%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.966,08 +0,15%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 88,57 +0,23%
--°

Kadıköy'de tartışma iddiası: arkadaşına ait dört motosiklet ateşe verildi

Kadıköy Fikirtepe'de iddiaya göre bir tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen kişi arkadaşına ait dört motosikleti ateşe verdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:51

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 08:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kadıköy'de tartışma iddiası: arkadaşına ait dört motosiklet ateşe verildi

olayın ayrıntıları:

Olay, saat 06.50 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların yükselen alevleri görmesi üzerine ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

YANGINDA 4 MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

YANGINDA 4 MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Virajı alamayan otomobil galerinin içine daldı; kaza kamerada
images

Akşam saatlerinde park halindeki iş makinesi bir anda alev topuna dönüştü
images

Lastiği fırlayan aracı jantla kullanan sürücü Çorlu'da yakalandı
images

Bolu Belediyesi'nde hayalet araç soruşturması: 34 milyon 288 bin 376 TL iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik polisinin eskortu minik Mustafa'yı hastaneye zamanında ulaştırdı

Antakya'da yeni yaşam umudu 1 milyon liraya mal oldu: aynı konutun birden fazla kişiye satıldığı iddiası

Bayburt'ta eğitim platformu okulları yeni döneme hazırlıyor

Engüzekkapı kalesi'ne erişim kolaylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı