Kadıköy'de tartışma iddiası: arkadaşına ait dört motosiklet ateşe verildi

olayın ayrıntıları:

Olay, saat 06.50 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların yükselen alevleri görmesi üzerine ihbar yapıldı ve bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

YANGINDA 4 MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ.