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Bolu Belediyesi'nde hayalet araç soruşturması: 34 milyon 288 bin 376 TL iddiası

Bolu'da çöp araçlarının çalışmadığı günler çalışılmış gösterilip 34 milyon 288 bin 376 TL ödendiği iddiasıyla 23 şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu Belediyesi'nde hayalet araç soruşturması: 34 milyon 288 bin 376 TL iddiası

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada 23 şüpheli için işlem başlattı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesindeki çöp toplama hizmetlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. İddialara göre bazı çöp toplama araçları, çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapılmıştı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma kapsamında, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Haberde yer aldığı üzere, halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyon ve aramalar:

Bolu merkezli yürütülen soruşturunun ardından 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama gerçekleştiriyor ve gözaltı kararına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturmada öne çıkan iddialar, araçların fiilen çalışmadığı günlerin kayıt ve tablo üzerinden çalışılmış gibi gösterilmesi sonucu kamu kaynaklarında usulsüz ödeme yapıldığı yönünde. Savcılık işlemleri ve kolluk faaliyetleri devam ederken, konuya ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Bolu Belediyesi&#039;ne &quot;Hayalet Araç&quot; operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı...

Bolu Belediyesi'ne "Hayalet Araç" operasyonu: 7 ilde 22 şüpheliye eş zamanlı gözaltı kararı verildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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