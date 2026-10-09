Sakarya'da hawala ağına operasyon: DEAŞ bağlantılı üç kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt mensupları arasında kayıt dışı para transferi (hawala) gerçekleştirdikleri yönünde ifadeler ve tespitler bulunan şüphelileri izlemeye aldı. Haklarında yapılan incelemelerde HTS kayıtları ile MASAK raporlarında iletişim ve para transferi izlerine rastlandı.

Soruşturma ve tespitler:

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali tespitlerde, örgüt bağlantılarına işaret eden transfer hareketleri ile iletişim kayıtları belirlendi. İncelemeler sonunda 2 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddialar, örgüt içi finansman akışının çözülmesine yönelik önemli bulgular içeriyordu.

Gözaltı, arama ve adliye süreci:

Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi ve operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hawala dekontları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; bunlardan 1’i terörizmin finansmanı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)e teslim edildi.

YAPILAN OPERASYONLAR