Dolar 48,6342 +0,02%
Euro 56,1604 +0,04%
Bist 14.012,57 -1,57%
Altın Gram 6.758,61 -0,68%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 101,27 +0,28%
--°

Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da Adapazarı, Serdivan ve Akyazı'daki Sokaklar Güvende operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı; 2 kilo skunk ve silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sokaklar Güvende operasyonu Sakarya'da yürütüldü

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde yürütülen "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda üç şüpheli gözaltına alındı; şahısların kimlikleri E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. olarak kaydedildi.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde kapsamlı aramalar yaptı. Operasyonlar eş zamanlı olarak planlanıp uygulanırken, aramalarda ele geçirilen delillerle uyuşturucu ticaretine yönelik faaliyetin tespiti amaçlandı.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda 2 kilo skunk ve 7,20 gram esrar ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi, rulo alüminyum folyo, değirmen ve zıvana olarak tabir edilen aparat ile 4 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA&#039;DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN &quot;SOKAKLAR GÜVENDE&quot; OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3...

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul Fatih'te işhanındaki döviz bürosunda silahlı çatışma: iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Demirci'nin 138 yıllık figan-i efendi eriği kadın emeğiyle dört günde kurutulup yıl boyu pazarlanıyor

Kaymakam adaylarıyla buluştu: Bakan Güler kursa katıldı

Kartal'da yeni dönem: HDI Sigorta Spor Salonu voleybolun evini güçlendiriyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi