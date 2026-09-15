Sakarya'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sokaklar Güvende operasyonu Sakarya'da yürütüldü

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Akyazı ilçelerinde yürütülen "Sokaklar Güvende" çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda üç şüpheli gözaltına alındı; şahısların kimlikleri E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. olarak kaydedildi.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde kapsamlı aramalar yaptı. Operasyonlar eş zamanlı olarak planlanıp uygulanırken, aramalarda ele geçirilen delillerle uyuşturucu ticaretine yönelik faaliyetin tespiti amaçlandı.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda 2 kilo skunk ve 7,20 gram esrar ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi, rulo alüminyum folyo, değirmen ve zıvana olarak tabir edilen aparat ile 4 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ö.K., Ö.T. ve E.P. adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.