Sakarya'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler:

Aramalarda; 66 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 9 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 6 parça halinde 2,89 gram Asentetik kannabinoid hammaddesi ile 7,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.D. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA'DA POLİS EKİPLERİNCE 3 FARKLI İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI.