Salihli'de güvenlik önlemleri ve asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

ilçe jandarma komutanlığında değerlendirme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alındı.

güvenlik ve asayiş çalışmaları:

Ziyarette İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy tarafından mevcut uygulamalar, devriye faaliyetleri ve müdahale süreçleri hakkında detaylar paylaşıldı. Toplantıda ayrıca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

vatandaş huzuru ve kararlılık:

Kaymakam Güldoğan'ın, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu toplantıda öne çıkan mesaj oldu. Yetkililer koordinasyon ve önleyici tedbirler üzerinde değerlendirmeleri sürdürme kararı aldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.