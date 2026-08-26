Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Salihli'de güvenlik önlemleri ve asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek yürütülen güvenlik önlemlerini ve planlanan tedbirleri inceledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Salihli'de güvenlik önlemleri ve asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

ilçe jandarma komutanlığında değerlendirme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi alındı.

güvenlik ve asayiş çalışmaları:

Ziyarette İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy tarafından mevcut uygulamalar, devriye faaliyetleri ve müdahale süreçleri hakkında detaylar paylaşıldı. Toplantıda ayrıca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınması planlanan tedbirler değerlendirildi.

vatandaş huzuru ve kararlılık:

Kaymakam Güldoğan'ın, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu toplantıda öne çıkan mesaj oldu. Yetkililer koordinasyon ve önleyici tedbirler üzerinde değerlendirmeleri sürdürme kararı aldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, SALİHLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar
images

osmaniye’de jandarmanın hafta boyu operasyonunda ağır mühimmat ve çok sayıda şüp...
images

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı
images

Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin lira...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti