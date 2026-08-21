Saman yüklü kamyoneti kurtarma çabası aracı kül etti

Saman yüklü kamyonet alev aldı, sürücünün çabası yetmedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Havalimanı yakınlarında seyir halindeki saman yüklü bir kamyonette yangın çıktı. Sürücü, alevleri kontrol altına alabilmek ve aracı kurtarmak için kasadaki yanan balyaları düşürmeye yönelik manevralar yaptı ancak çabalar sonuç vermedi.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre sürücü, hareket halindeyken yanmakta olan balyaların bir kısmını yola düşürerek yangının kamyona sıçramasını engellemeye çalıştı. Buna rağmen balyaların bazıları aracın üzerinden yola savrulurken, yangın kısa sürede aracın motor kısmına ulaştı ve kamyonet hızla yanmaya başladı.

Müdahale ve sonrası:

Bölgedeki diğer sürücüler ve yoldan geçenler yangını korku içinde izledi; bazı araçlarda yangın tüplerinin bulunması halinde müdahalenin mümkün olabileceği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak kamyonet kül oldu. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı ve yangının kesin nedeninin tespiti için çalışma yürütülüyor.

ALEV ALAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARACINI KURTARMAYI ÇABALADI AMA BAŞARILI OLAMADI