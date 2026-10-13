Şam'da OPCW genel direktörü ile buluşma: kimyasal silah dosyasında adımlar

Toplantı ve genel değerlendirme:

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Sabrina Dalafior ile görüştü. Görüşmede kimyasal silahlar dosyasının nihai olarak kapatılması, teknik iş birliği ve saha denetimleri ana gündem maddeleri oldu. Taraflar şeffaflık ve uluslararası yükümlülüklere bağlılığın önemine vurgu yaptı.

Şeybani'nin açıklamaları:

Şeybani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin OPCW'ye 100 binden fazla resmi belge sunduğunu ve denetçilerin sahadaki kayıtlara ve tanıklara erişiminin sağlandığını belirtti. Geçtiğimiz haziran ayında devraldıkları bildirimi düzelterek eski rejimin gizlediği iki üretim tesisi ile iki depolama tesisini eklediklerini kaydetti. Bu sürecin, ağustos ayında örgütün denetimi altında 42 kimyasal hava bombasının imha edilmesi ile taçlandırıldığını ifade etti.

Şeybani, bu tutum sayesinde 9 Temmuz tarihinde Suriye'nin örgütteki tüm hak ve ayrıcalıklarını geri kazandığını söyledi.

Adalet, bölgesel gelişmeler ve çağrı:

Kimyasal silahlar dosyasının kapatılmasının kurbanlara adalet sağlanmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Şeybani, aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 18 kişinin tutuklu olduğunu ve ihtisas mahkemelerinde yargılandığını bildirdi. Suriye'nin Kimyasal Silahların Kullanımında Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Ortaklığı'na katıldığını ve adaletin sağlanmasının temel öncelik olduğunu aktardı.

Bölgesel gelişmelere değinen Şeybani, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana İsrail'in Suriye içindeki istikrarı hedef aldığını, altyapıyı bombaladığını ve Süveyda'daki yasadışı silahlı milisleri destekleyerek bölgede kaos planları uyguladığını belirtti. Uluslararası topluma 1974 Anlaşması'na dönülmesi ve UNDOF güçlerinin görevlerini yerine getirmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

OPCW'nin değerlendirmesi:

Göreve geldikten iki ay sonra ilk resmi ziyaretini Suriye'ye gerçekleştirdiğini söyleyen OPCW Genel Direktörü Sabrina Dalafior, hükümetle yürütülen ortak çalışmaların son derece başarılı ve yapıcı olduğunu belirtti. Dalafior, temmuz ayında yapılan imhanın önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak örgütün dosyanın tamamen kapatılması ve kurbanların haklarının iadesi sürecinde Suriye'ye desteğini sürdüreceğini ifade etti. OPCW'nin Suriye'de kalıcı barış ve uluslararası hukukun tesisi için katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ, KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ (OPCW) GENEL DİREKTÖRÜ SABRİNA DALAFİOR İLE BİR ARAYA GELDİ.