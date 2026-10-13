Guilfoyle istifa etti: Beyaz Saray büyükelçilikte değişiklik sinyalini verdi

Gelişme:

Beyaz Saray’ın yeni sözcüsü Katie Zacharia, düzenlediği ilk basın toplantısında ABD hükümetinin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle’dan istifa etmesini talep ettiklerini açıkladı. Zacharia, "Büyükelçi Guilfoyle’dan istifa etmesini istedik. Kendisi ekibimiz için çok değerli bir isim oldu ve kendisine başarılar diliyoruz" dedi. Guilfoyle’nin istifa kararı, Beyaz Saray’ın bu açıklamasının hemen ardından sosyal medya üzerinden resmen duyuruldu.

Beyaz Saray açıklamasının ardından gelen adımlar:

Zacharia’nın açıklaması, Guilfoyle’ün görevine kısa süre önce başlamış olmasına rağmen ek bir değişiklik sinyali olarak değerlendirildi. Guilfoyle, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmış ve haberde yer aldığı üzere dün resmen görevine başlamıştı. Beyaz Saray sözcüsünün ifadesi, yönetimin bu atamayla ilgili beklentilerini yeniden şekillendirdiğini gösterdi.

Guilfoyle’ün veda mesajı:

Guilfoyle, paylaşımında görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu belirterek Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubioya teşekkür etti. Mesajında, Başkan Trump’ın "Önce Amerika" politikası ile Yunanistan ile stratejik ittifakı güçlendirmeye çalıştığını, büyükelçiliğin enerji liderliğini pekiştirme ve ekonomik iş birliğini geliştirme görevlerinden gurur duyduğunu yazdı. Guilfoyle ayrıca, "Başkan Trump’a ve Bakan Rubio’ya duyduğum minnet ve saygı sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı ve desteğini yineledi.

Ortaya atılan iddialar:

ABD basınında yer alan haberlere göre, Guilfoyle hakkında birkaç ciddi iddia gündeme geldi. Bu iddialar arasında bir Yunan yetkiliyi tehdit ettiği, uygunsuz hediyeler ve hizmetler kabul ettiği ve büyük bir kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında Trump yönetimi içindeki nüfuzunu kullanmayı teklif ettiği yönündeki iddialar bulunuyor. Bu haberlerin ardından Başkan Trump, gazetecilere Guilfoyle’dan "memnun olmadıklarını" söylemiş ve görevden alma seçeneğini düşündüğünü belirtmişti.

Guilfoyle ise açıklamasında hakkındaki iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirip adını, itibarını ve dürüstlüğünü savunacağını belirtti. Kamu hizmetine yönelik uzun yıllara dayanan kariyerinin bu tür suçlamalarla gölgelendirilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Bu gelişme, Beyaz Saray’ın dış temsilcilik atamalarında hızlı değişimlere gidebildiğini ve hem iç hem dış politika tercihlerinin personel kararlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Guilfoyle’ün kısa süreli görev dönemi ve istifa süreci, yönetimin atama sürecine dair soru işaretlerini gündeme taşıdı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KATİE ZACHARİA, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP HÜKÜMETİNİN ABD'NİN YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KİMBERLY GUİLFOYLE'DAN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI. BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GUİLFOYLE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU.