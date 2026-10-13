Trump’tan erdoğan için dostluk ve saygı vurgusu

Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan Alaska seyahati için ayrılırken gazetecilere verdiği röportajda birden fazla uluslararası ve iç meseleye değindi. Trump, Kimberly Guilfoyle’un Yunanistan Büyükelçiliği görevinden istifasına, Ukrayna’ya yönelik istihbarat paylaşımına, Rusya ile savaş, dizel anlaşmaları, Husiler ve İran politikalarına yönelik soruları yanıtladı.

Guilfoyle istifası ve Trump’ın yorumu:

Guilfoyle’un 2025’ten bu yana yürüttüğü görevden istifa etmesine ilişkin soru üzerine Trump, Guilfoyle’un uzun zaman önce oğlu Donald Trump Jr. ile birlikte olduğunu, ancak ailenin bir üyesi olmadığını belirtti. Trump, kimsenin okuduklarından memnun olmadığını ifade ederek "Kendisi uzun zaman önce oğlumla birlikteydi ama ailemin bir üyesi değildi. Yunanistan’a gitti. İyi iş çıkarıyordu. Ama okuduklarımız hoşumuza gitmedi" dedi.

Eski büyükelçiyle görüşüp görüşmediği sorusuna Trump, "Hayır, onunla görüşmedim. Ama artık orada olmayacak. Okuduklarım hoşuma gitmedi" yanıtını verdi ve sürecin medyadaki bilgilerin ardından şekillendiğini ima etti.

Ukrayna, Rusya ve müzakere yaklaşımı:

Ukrayna ile istihbarat paylaşımının kesilip kesilmediği yönündeki soruya Trump, "Ukrayna ile istihbarat paylaşımı durmadı. Onlara yardım ettik ama asıl yaptığımız, nihai bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak" diyerek paylaşımın sürdüğünü savundu. Trump, amacın savaşın sona ermesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Putin ile Zelenskiy arasındaki müzakerelerde kimin savaşı bitirmeyi daha fazla istediğine ilişkin soruda Trump, müzakere deneyimine dayanarak her iki liderin de savaşı bitirmek istediğini ancak "o noktaya nasıl ulaşacaklarını bilmediklerini" söyledi: "Bence ikisi de savaşın bitmesini istiyor. İki taraf da istiyor ama o noktaya nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar."

Enerji altyapısına yönelik saldırılar hakkında da konuşan Trump, hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın birbirlerinin tesislerini vurduğunu belirtti ve sürecin sonunda sonucun rayına gireceğini savundu.

Dizel anlaşması, Husiler ve Türkiye vurgusu:

Rusya’nın dizel ihracatından elde edilecek gelirin silahlanmaya aktarılacağına ilişkin endişelere değinen Trump, bu anlaşmanın "bize verilmeyen, dünya piyasasına sunulacak" bir düzenleme olduğunu belirterek piyasadaki fiyat dalgalanmalarına işaret etti: "Dünya piyasasında fiyatlar yükseldiği için, dizelin dünya piyasaya sunulmasını sağlayacak bir anlaşma."

Yemen’deki İran destekli Husiler konusunda Trump, "Husiler çok kötü davranıyor" ifadesini kullandı fakat saldırı kararı alıp almadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. Muhtemel operasyonlarda Türkiye’nin de yer alıp almayacağı sorulduğunda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik güçlü bir yaklaşım sergiledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük saygı duyuyorum. Talebimi olumlu değerlendireceğini düşünüyorum."

Trump ayrıca İsrail seçimlerinde bir adayı destekleme olasılığını "henüz düşünmedik ama böyle bir şey yapabilirim" diyerek açık bıraktı ve İran ile ilgili sorulara da ekonominin zayıflığına vurgu yaparak yakında karar verileceğini ifade etti: "İran, başarısız bir ülke. Ekonomileri yok... İran konusunda bir karar vereceğiz."

Trump’ın açıklamaları, hem müttefik ilişkileri hem de Ortadoğu ve Avrupa’daki gelişmelere dair Washington’un yaklaşımına dair fikir verdi; özellikle Türkiye ile ilişkilerde Erdoğan’a yönelik dostça ve saygılı ton dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük saygı duyuyorum" dedi.