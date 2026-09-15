Samimi ziyaret Yüreğir'in hizmet gündemini öne çıkardı

ziyaretin gündemi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi'nde Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal'ı makamında ziyaret etti.

söyleşi ve başarı dilekleri:

Çelik ile Özünal arasında gerçekleşen görüşmede, yeni görevinin hayırlı olması temennileri iletildi ve samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Görüşmede başarı dilekleri öne çıkan unsurlardan biri oldu.

Tarık Özünal, nazik ziyaret dolayısıyla Ömer Çelik'e teşekkür etti ve Yüreğir'e yönelik hizmetlerin öncelikleri hakkında bilgi paylaştı.

ilçenin öncelikleri ve hizmetler:

Taraflar, Yüreğir ilçesinin öncelikli ihtiyaçları ile yürütülecek hizmetler üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda altyapı, sosyal hizmetler ve yerel yatırımların önemine değinildi.

Görüşme, karşılıklı değerlendirmeler ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi; Özünal tekrar teşekkür ederek ziyaretin önemini vurguladı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.