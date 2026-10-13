Eğitime adanmış bir ömür: Murat Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 46 yaşındaki okul müdürü Murat Yurtsever, görev yaptığı Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılanlar:

Cenaze törenine Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, eğitim camiasından temsilciler, öğretmenler, öğrenciler ve Yurtsever’in ailesi katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar Müdür Yurtsever'in eğitime olan bağlılığı ve öğrencileri üzerindeki etkisini vurguladı.

Kaymakamlığın açıklaması:

Defne Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Ömrünü eğitime ve gençlerimizin geleceğine adayan Murat Hocamız, yetiştirdiği öğrenciler ve dokunduğu gönüllerde bıraktığı güzel izlerle daima hatırlanacaktır. Merhum müdürümüze Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz"

Tören, Yurtsever'in meslek yaşamı ve öğrencilerle kurduğu ilişkilerin anıldığı, yakınlarının ve eğitim camiasının bir araya geldiği bir veda niteliğindeydi. Ailesine ve görev arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ’NDE MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN MURAT YURTSEVER