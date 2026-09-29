Samsun Çarşamba kavşağında arkadan çarpma: traktör ve kamyonet sürücüleri yaralandı

samsun çarşamba'da trafik kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu karayolu Samsun Çarşamba Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kamyonet traktöre arkadan çarptı ve iki kişi yaralandı.

kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, Alaattin Kul yönetimindeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, Ercan Sağlam idaresindeki 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü Ercan Sağlam ile kamyonet sürücüsü Alaattin Kul yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KAMYONETİN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.