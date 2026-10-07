Samsun ev sahipliğinde WTA 125 heyecanı: 31 ülkeden 70 sporcu kortta

Samsun'da uluslararası kort mücadelesi sürüyor

Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası boyunca heyecan devam ediyor. Organizasyona 31 ülkeden 70 sporcu katılırken, kortlarda gün boyunca süren karşılaşmalar tenisseverlere çekişmeli anlar yaşatıyor.

Organizasyon ve ev sahibi kurumlar:

Turnuva, Samsun Büyükşehir Belediyesi katkıları, Türkiye Tenis Federasyonu gözetimi ve Green Golf ve Tenis Kulübü ev sahipliğinde yürütülüyor. Bu destekler sayesinde etkinlik hem teknik hem de lojistik açıdan uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor.

Kortlarda rekabet ve program:

Karşılaşmalar 4 Ekim tarihinde başladı ve maçlar 7 Ekim'de de sürdü. Sporcular, bir üst tura yükselerek turnuvada adını finale yazdırmak için kortta kıyasıya mücadele ediyor. Gün boyu süren maçlarda tenisin tüm unsurları; dayanıklılık, taktiksel oyun ve servis-dönüş serileri ön plana çıkıyor.

Turnuva takvimi, sıralama ve ilerleyen turların sonuçları doğrultusunda şekilleniyor; sporcuların her galibiyeti onları finale bir adım daha yaklaştırıyor. Organizasyonun sonunda kazanan sporcuya ve finale kalan isimlere ilişkin sonuçlar 11 Ekimde oynanacak final karşılaşmasının ardından netlik kazanacak.

Etkinlik, Samsun'un uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendiriyor ve kentteki tenis altyapısının görünürlüğünü artırıyor. Turnuvaya gelen yabancı sporcular ve tenis dünyasından temsilciler, kente sportif bir hareketlilik kazandırırken tribünler de tenisseverlerin desteğiyle renkleniyor.

Yarı final ve final maçlarının yaklaşmasıyla birlikte kortlardaki rekabet dozunun artması bekleniyor; izleyiciler ve katılımcılar, hafta boyunca sürecek mücadeleleri takip ederek favori sporcularına destek verebilecekler.

ULUSLARARASI SAMSUN OPEN WTA 125 KADINLAR TENİS TURNUVASI