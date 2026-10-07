mikel arteta ile yeni dönem: sözleşme 2030'a uzatıldı

Arteta ile uzun vadeli bağ:

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta ile olan sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattığını resmi olarak duyurdu. Kulüp, 2019 yılından bu yana takımın başında bulunan İspanyol çalıştırıcının başarısını ve geleceğe dönük planlarını güvence altına almak istediklerini belirtti.

Kulübün açıklaması ve Arteta'nın sözleri:

Arsenal'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yönetimin Arteta ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamaktan memnun olduğu vurgulandı. 44 yaşındaki teknik adam ise geleceğini kulübe adamaktan ve Arsenal için en iyisini isteyen insanlarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Arteta, kulübün 140 yıllık tarihinde böylesine özel bir dönemi yönetmekten gurur duyduğunu belirtti.

Başarılar ve performans istatistikleri:

Geçtiğimiz sezon Arsenal'i 22 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta, görevde olduğu süre boyunca dikkat çekici bir başarı grafiği çizdi. Arsenal'in başında çıktığı 360 maçta teknik adamın bilançosu 224 galibiyet, 60 beraberlik ve 76 mağlubiyet olarak kayda geçti; bu dönem için ortalama 2,03 puan elde edildi.

Arteta yönetiminde Arsenal, lig başarısının yanı sıra toplamda 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası ve 3 Community Shield şampiyonluğu yaşadı. Kulüp, imzalanan yeni sözleşmeyle teknik ekibin istikrarını koruyarak önümüzdeki sezonlarda da iddialı bir kadro ve hedefler doğrultusunda ilerlemeyi amaçlıyor.

ARSENAL, TEKNİK DİREKTÖR MİKEL ARTETA’NIN SÖZLEŞMESİNİN 2030 YILINA KADAR UZATILDIĞINI AÇIKLADI.