Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz

Başkan Özdemir çalışmaları savundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent genelinde devam eden yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz, elektrik ve üstyapı çalışmalarına dair eleştirilere yanıt verdi. Özdemir, farklı ekiplerin eş zamanlı çalıştığını belirterek bir noktada tüm işlerin tamamlanmasının beklenemeyeceğini vurguladı.

Çalışma düzeni ve ekip yapılanması:

Özdemir, altyapı işlerinin ardışık değil, paralel yürütüldüğünü anlattı. "Önce yağmur suyu hattı çekiliyor, ardından kanalizasyon ve içme suyu hatları yapılıyor. Doğalgaz çalışması varsa doğalgaz hattı geliyor, elektrik hatları yer altına alınıyor. Bunların ardından üstyapı ekiplerimiz çalışmaya başlıyor" diyerek, "Bir yerin bitmesini bekleme şansımız yok" ifadesini kullandı. Eğer bekleselerdi, bir ekip üç ay boyunca boş oturmak zorunda kalacaktı; bu durumda ise onlarca personel çalışamaz hale gelecekti.

Siyasi bedel, vatandaş tepkisi ve tercihleri:

Başkan Özdemir altyapı yapmanın "siyasi olarak çok zor" olduğunu, halkın ilk başta tepki verebileceğini bildiklerini söyledi. "Altyapıya giren belediyelerin eleştirileceğini zaten biliyorduk. Vatandaşımızın şikayet edeceğini de biliyorduk" diyen Özdemir, kısa vadeli popülizme kapılmayacaklarını ve kalıcı yatırımları tercih ettiklerini belirtti. Belediye olarak ekonomik ve teknik güce sahip olduklarını, bu yatırımları ertelemeyeceklerini vurguladı: "Her zaman söylüyoruz; güçlüyüz, paramız var, imkanımız var. Bu zamanda biz yapmayacaksak kim yapacak?"

Özdemir ayrıca "Biz sadece seçimler için belediye başkanlığı yapmıyoruz. Bir dahaki dönem seçilelim diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz bu şehre hizmet etmek" sözleriyle uzun vadeli planların seçime endeksli olmadığını ifade etti.

Vatandaşların mağduriyeti ve beklenen süreler:

Çalışmaların yol açtığı trafik, toz ve ulaşım sorunlarının farkında olduklarını söyleyen Özdemir, bu rahatsızlıkların geçici olduğunu ve kalıcı çözüm için katlanılması gerektiğini belirtti. "Vatandaşımız üç ay kızacak, altı ay kızacak gerekirse bir yıl kızacak. Bunu kabul ettik" diyerek beklenen hoşgörüyü talep etti. Kendisi de Niğde’de yaşadığını ve kentteki sorunlardan doğrudan etkilendiğini hatırlattı.

Gece çalışma taleplerine değinen Özdemir, kısa süreli projelerde 24 saat esasına göre çalışılabildiğini ancak aylar sürecek işleri sürekli gece gündüz yürütmenin sürdürülebilir olmadığını söyledi. "Bir haftalık, on günlük iş olur, gece gündüz demeden çalışırız. Ama dört-beş ay, altı ay sürecek bir projede sürekli gece gündüz çalışılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların gerekliliğine dair örnek:

Özdemir, altyapı yatırımlarının gerekliliğini Atasanayi bölgesinde daha önce yaşanan sel baskınlarına bağladı. "Daha geçen yıl Atasanayi su altında kaldı. Ben oraya gittim, esnafımızın iş yerleri bir metreye yakın suyla dolmuştu" hatırlatmasını yaparak, altyapı olmasaydı bu tür zararların tekrarlanacağını vurguladı. "Su bastığında da şikayet ediyor. Şimdi altyapı yapılırken de şikayet ediyor. Böyle bir dünya yok" dedi.

Atasanayi, eski Adana yolu ve eski Niğde-Kayseri yolu gibi bölgelerde yürütülen uzun soluklu işler nedeniyle kısa vadede rahatsızlık yaşandığını belirten Özdemir, belediyenin gösteriş için değil ihtiyaç için çalıştığını söyledi: "Elbette vatandaşlarımızı rahatsız etmek istemiyoruz ama bunların yapılması gerekiyor. Şehrimizin geleceği için yapmak zorundayız."

Son olarak Özdemir, yoğun çalışma döneminin 2027 başlarına kadar kısmen devam edebileceğini belirtti: "2026 böyle geçti. 2027’nin belki ilk altı ayı da biraz sıkıntılı devam edebilir. Ancak 2027’den itibaren caddelerimizin ve kaldırımlarımızın tamamlanmış olacağını düşünüyoruz." Belediye, şikayetlerden çekinip kentin geleceğini ertelemeyeceklerini ve altyapısı sağlam bir Niğde hedeflediklerini yineledi.

BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR’DEN ALTYAPI ELEŞTİRİLERİNE NET YANIT