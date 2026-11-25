Etkinlik detayları:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Canik ilçesi Hacıismail Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrenciler için balık ziyafetine dönüştü. Okulda kurulan standlarda ve açık alanda hazırlanan organizasyonda öğrencilere 300 kilo palamut kullanılarak yapılan balık-ekmek ikram edildi ve katılımcılara su ürünlerinin önemi anlattı.

Eğitim ve sergi çalışmaları:

Etkinlikte su ürünlerinin beslenme değerleri, sağlık açısından faydaları ve deniz canlılarının korunması konularında eğitim sunumları yapıldı. Ayrıca balıkçılık ve deniz canlıları temalı bir sergi düzenlenerek öğrencilere görsel ve yazılı materyallerle bilgi verildi. Programın amacı, özellikle çocuklar arasında balık tüketimi ve deniz ekosistemine ilişkin farkındalığı artırmaktı.

Tüketim verileri ve balıkçılara vurgu:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada hedeflerinin öğrencilere balık tüketimini sevdirmek olduğunu belirtti. Yılmaz, 'Dünyada kişi başına yıllık su ürünleri tüketimi 21 kilogram seviyesindeyken ülkemizde bu rakam 7,2 kilogram' diyerek aradaki farkın farkındalık çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca balıkçıların sofralara ürün ulaştırmak için büyük emek verdiğini, balığın pazara gelene kadar zorlu bir süreç yaşandığını ve bu emeği görünür kılmak istediklerini söyledi.

Konuşmada bu sezon palamut avcılığında yoğunluk yaşandığı, öğrencilere ikram edilen palamudun kaliteli olduğu ve balıkçıların palamut avcılığından memnun oldukları da ifade edildi. Etkinlik, hem lezzetli bir ikram hem de eğitim amaçlı bir paylaşım olarak tamamlandı.

SAMSUN’DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLERE 300 KİLO PALAMUT İKRAM EDİLDİ. BALIKÇILIK VE DENİZ CANLILARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLEN ÖĞRENCİLER, BALIK EKMEK YİYEREK DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ’NÜ KUTLADI