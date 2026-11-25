Akçakiraz beldesinde duyarlı vatandaşlar kuyudaki koyunu kurtardı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde, alandan geçen kişiler bir kuyu çevresinden gelen hayvan sesini fark etti. Sesin kaynağına yönelen vatandaşlar, bir koyunun su kuyusuna düştüğünü gördü ve kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

olayın gelişimi:

Vatandaşlar, koyunu kuyudan kurtardıktan sonra sahibine ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Kurtarma sırasında kimsenin zarar görmediği belirtilirken, olay bölgesindeki çözüm çabaları duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde sonuçlandı.

jandarma müdahalesi ve takip:

Koyunun sahibi bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kaybolan koyunu sahibine ulaştırmak amacıyla arama ve bildirim çalışmalarına başladı.

ELAZIĞ'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN KOYUN, DUYARLI VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI.