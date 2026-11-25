Etkinlikte amaç: farkındalık oluşturmak ve destek mekanizmalarını tanıtmak

Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen farkındalık programı ve el sanatları sergisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Erzurum Valiliği himayesinde bir iş merkezinde yapıldı ve çok sayıda kurum temsilcisi ile vatandaş katıldı.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş'un mesajı:

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "şiddetin her türlüsü insanlık dışıdır" dedi. Baruş, konuşmasında insanın nefsine hâkim olması gerektiğini, eşine, kardeşine ya da aile fertlerine yönelik şiddetin insanlığa sığmayacağını belirtti.

Devletin, mağdur kadınların yanında olduğunu belirten Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın barınma, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetlerine dikkat çekti. Buna rağmen şiddet olaylarının devam etmesinin üzüntü verici olduğunu söyleyen vali, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık çalışmalarının önemine işaret etti.

Baruş ayrıca kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin olması gerektiğini ifade ederek, bunun şiddetle mücadelede önemli bir yol olduğunu kaydetti. Kadın kooperatiflerine verilen destekler ve Aile Destek Merkezleri'nin çalışmaları bu bağlamda öne çıkarıldı.

Sergi, kurumlar ve başvuru yolları:

Etkinlik kapsamında açılan stantlarda Emniyet, Jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi, Erzurum Barosu ve diğer paydaşlar, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, hukuki destek, koruyucu mekanizmalar ve başvuru yolları hakkında bilgi verdi. Vali Baruş, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES)'in önemine dikkat çekti ve uygulamanın hızlı yardım sağlama açısından kritik olduğunu vurguladı.

Vali Baruş vatandaşlara seslenerek öfkeden ve hiddetten uzak durulmasını, nefsin terbiye edilmesi gerektiğini söyledi ve çevrede meydana gelen üzücü olaylara karşı müdahil olunması çağrısında bulundu: "Şiddete karşı duyarsız kalmayalım."

El emeği sergisi ve toplumsal boyut:

Sergide, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından hizmet alan ve Aile Destek Merkezleri kurslarına katılan kadınların hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı resim çalışması ise, şiddete maruz kalan bir kadının kurumların desteğiyle yeniden güçlenme sürecini görsel bir anlatımla yansıttı.

Organizatörler ve protokol üyeleri stantları tek tek gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik boyunca kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesinin, kurumlar arası iş birliğinin ve toplumsal dayanışmanın önemi sıkça vurgulandı.

Program, toplumsal farkındalık yaratma hedefiyle "Şiddete Sıfır Tolerans" mesajını öne çıkararak tamamlandı; etkinliğe emeği geçenlere teşekkür edildi ve vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

ERZURUM’DA 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK PROGRAMI VE EL SANATLARI SERGİSİ DÜZENLENDİ.