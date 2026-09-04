Samsun'da güvenlik görevlisinin anlık müdahalesi 5 yaşındaki çocuğu raylardan kurtardı

Samsun'da son anda kurtarma

Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidi nde meydana gelen olayda, yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki kız çocuğu aniden koşarak yaklaşan tramvayın önüne yöneldi. İstasyonda görevli olan SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu tutup raylardan uzaklaştırdı. Kurtarma anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

görevlinin refleksi ve açıklaması:

Lafçi, yaşananları anlatırken o saniyelerde aklına kendi ailesinin geldiğini söyledi: "O çocuğu kendi çocuğum yerine koydum." Müdahalenin sebebini ise, "O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten" sözleriyle açıkladı.

Olay sonrası çocuğun ailesi güvenlik görevlisine teşekkür etti. Lafçi, bazen görevlinin yerinde görünmemesinin veya kısa süreli oturmasının yanlış anlaşılabildiğini belirterek, SAMULAŞ güvenlik personelinin her zaman halkın güvenliği için hazır olduğunu vurguladı. Müdahalenin refleks düzeyinde gerçekleştiğini ve gerektiğinde canını da riske atabileceklerini söyledi.

görüntüler ve uyarılar:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, hem ekiplerin hem de vatandaşların dikkatine yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıdı. Lafçi, hemzemin geçitlerde karşıdan karşıya geçerken yol kullanıcılarına şu uyarılarda bulundu: "Lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları. Bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyorum."

Yetkili görevli, SAMULAŞ ailesi olarak hem yolcu güvenliğini sağlamak hem de kayıp eşyaları teslim etmek için istasyonlarda görev yaptıklarını belirtti ve vatandaşların tedbirli olmasının olası benzer olayları önleyeceğini söyledi.

Tramvayın önüne koşan 5 yaşındaki çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi konuştu: "Kendi kızım gözümün önüne geldi"