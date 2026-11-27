Samsun'da iki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlkadım ilçesinde hakkında işlem yapılan O.S. (25) gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 43,18 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki operasyon:
Aynı ilçede, Kazım Karabekir Mahallesi'nde B.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Aramada 12 tablet halinde 165 adet sentetik ecza bulundu ve muhafaza altına alındı.
Adli süreç ve sonuçları:
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.S. ve B.Ö., sulh ceza hakimi kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.
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