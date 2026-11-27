Isparta'da operasyonla yakalanan hükümlüler

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti ve ilgili suçlardan aranan iki şahıs yakalandı. Yakalananlar hakkında adli işlemler yapıldı ve sonuçta ceza infaz kurumuna teslim edildiler.

operasyon detayları:

Çalışma, Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Bir şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 19 yıl 5 ay hapis cezasıyla, diğer şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu.

teslimat ve sonraki işlem süreci:

Yakalanan iki şahıs, gerekli işlem ve tespitlerin ardından resmi prosedür gereği Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ISPARTA’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇLARINDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.