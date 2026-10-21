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Samsun'da rayların ortasından sağ çıkan yavru kedi umut verdi

Samsun Cumhuriyet Meydanı istasyonunda tramvayın altına giren yavru kedi, tramvay geçince rayların ortasında canlı bulunup kurtarıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da rayların ortasından sağ çıkan yavru kedi umut verdi

Samsun'da tramvayın altından çıkan yavru kedi kurtarıldı

Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin geçitte yaşanan olay çevredeki vatandaşlara kısa süreli bir panik yaşattı. İstasyondan hareket eden tramvayın altına giren yavru kedi, güvenlik görevlileri ve vatandaşların çabalarına rağmen aracın altına doğru kaçtı.

olayın gelişimi:

Tramvayın yavaş yavaş hareket etmesiyle çevredeki heyecan ve endişe arttı. Meraklı gözlerle yaşananları izleyenlerden bazıları, minik kedinin ezilmiş olabileceğini düşündü. Ancak tramvay geçtikten sonra rayların tam ortasında sinmiş halde duran yavru kedinin hayatta olduğu görüldü ve bekleyiş yerini rahatlamaya bıraktı.

kurtarma ve sonrası:

Vatandaşların yanına koşmasıyla minik kedi tekrar raylara doğru uzaklaşmaya çalıştı. Bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanan yavru kedi, muhtemel bir tehlikeden korunması için tramvay hattının dışına alındı. Yürekleri ağza getiren olay, yavru kedinin sağ kurtulmasıyla mutlu sonla bitti.

TRAMVAYIN ALTINDA KALAN YAVRU KEDİ SAĞ ÇIKTI.

TRAMVAYIN ALTINDA KALAN YAVRU KEDİ SAĞ ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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